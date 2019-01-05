Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов. Услуги оказывает партнер Сбербанка — ООО «Инвест Технолоджи Брокер».





- Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов для наших корпоративных клиентов-участников ВЭД, - рассказала старший управляющий директор-директор управления «Некредитные продукты CIB» Сбербанка Стелла Кудачкина. - Как многие другие, новый сервис будет дистанционным. Все должно работать быстро и на расстоянии — именно таких услуг ждет сегодня современный бизнес.

Сервис «Таможенный брокер» включает в себя следующие услуги:





• подготовку товара к таможенному оформлению (включая классификацию товаров, формализацию документов и расчет таможенных платежей);

• получение предварительных решений по классификации технически сложных товаров;

• представление интересов клиента в таможенных органах;

• сбор пакета документов, необходимого для оформления таможенной декларации, вне зависимости от типа груза;

• анализ и подбор оптимальной логистической схемы;

• разгрузка и выгрузка на склад временного хранения, хранение грузов, стикерование, сюрвейерские услуги;

• подготовка документов для включения в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ и реестры интеллектуальной собственности стран Таможенного союза ЕАЭС.





Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть на сайте Сбербанка в разделе «Копоративным клиентам» вкладку «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», найти внизу страницы баннер «Таможенный брокер» и кликнуть на кнопку «Узнать больше». После этого следует отправить заявку, заполнив появившуюся на странице форму обратной связи.





В пилотном режиме сервис будет работать до 1 июня 2019 года.