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    Курские дорожники борются с последствиями снегопада

    Сегодня, 11:50
    Курские дорожники борются с последствиями снегопада
    Курские дорожники в круглосуточном режиме борются с последствиями снегопада. Об этом рассказал дежурный дорожного управления Курской области Вадим Сорокин. По его словам, в районах работают 193 единицы техники, в Курске - 40 единиц, на федеральных трассах – 37 единиц техники. По состоянию на 17 часов 27 янвапя из 9 тыс 436 км муниципальных дорог расчищено от снега 7 тыс 663 км. На дорогах регионального значения обеспечен проезд автотранспорта, работы по расширению проезжей части продолжаются.  Кроме того, производится обработка дорожного полотна противогололедным материалом. Уже использовано 2,5 тыс. куб пескосоляной смеси. Вадим Сорокин заверил, что работа по расчистке дорожных полотен региона продолжится в усиленном режиме.

     

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