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    Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения

    Сегодня, 14:41
    Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения.

    «При Вашем Первосвятительском служении Русская Православная Церковь вносит значительный вклад в сохранение отечественных духовных и культурных традиций, укрепление общественной морали, семейных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Ваши многогранные труды, направленные на упрочение гражданского мира и согласия, заслуживают самую глубокую благодарность всех прихожан. Ваше высочайшее благословение вдохновляет наш многотысячный трудовой коллектив на труд – нести людям свет и тепло» - отметил в своем личном поздравлении Игорь Маковский.

    Сегодня, 1 февраля отмечается 10-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Этот день является не только общецерковным праздником, но и важной датой для миллионов православных христиан на территории России и за ее пределами.

     

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