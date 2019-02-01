На Ермошкином озере могут появиться лодочная станция, место для бракосочетаний и «Парк динозавров»
Вчера, 16:10
В этом году в Курске про программе «Формирование комфортной городской среды» намерены благоустроить территорию вокруг Ермошкиного озера. О проекте реконструкции на своей странице ВКонтакте сообщил депутат горсобрания Владимир Токарев. Когда-то он благоустраивал эту зону отдыха, а затем она была передана в ведение муниципалитета.
Депутат отметил, что при разработке проектной документации необходимо учесть пожелания жителей города.
Предложения от общественников уже начали поступать. Токарев их обобщил в единый список. В него входят:
- набережная протяжённостью 100 метров, расположенная с восточной стороны озера, напротив центральной дороги;
- площадка для занятий скейтбордингом;
- новое игровое оборудование на детской площадке;
- перенос существующей баскетбольной площадки к югу от озера с установкой спортивных тренажёров для сдачи норм ГТО;
- спортивный комплекс для занятий ворткаутом, 30 тренажёров под навесом на месте старой баскетбольной площадки;
- расширение тротуарных дорожек, обустройство ступеней на участке, примыкающем к дамбе;
- беговая дорожка с искусственным покрытием по периметру озера шириной не менее 1,2 метра;
- площадка и арка для проведения выездной торжественной регистрации бракосочетаний;
- место для установки памятника;
- лодочная станция;
- забор со стороны улицы Гагарина;
- современная пляжная зона с новым песчаным покрытием с зонтиками и аэрариями и оборудованными раздевалками;
- медкомната;
- помещение и вышка для спасателей;
- «Парк динозавров» с установкой фигур;
- хорошее уличное освещение, скамейки и урны;
- общественные туалеты, подключенные к городскому канализационному коллектору и сетям водоснабжения;
- озеленение - деревья, клумбы и газоны.
Владимир Токарев призывает всех курян вносить свои предложения на публичные слушания, которые состоятся в марте.