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    На Ермошкином озере могут появиться лодочная станция, место для бракосочетаний и «Парк динозавров»

    Вчера, 16:10
    На Ермошкином озере могут появиться лодочная станция, место для бракосочетаний и «Парк динозавров»
    В этом году в Курске про программе «Формирование комфортной городской среды» намерены благоустроить территорию вокруг Ермошкиного озера. О проекте реконструкции на своей странице ВКонтакте сообщил депутат горсобрания Владимир Токарев. Когда-то он благоустраивал эту зону отдыха, а затем она была передана в ведение муниципалитета.
    Депутат отметил, что при разработке проектной документации необходимо учесть пожелания жителей города.
    Предложения от общественников уже начали поступать. Токарев их обобщил в единый список. В него входят:
    - набережная протяжённостью 100 метров, расположенная с восточной стороны озера, напротив центральной дороги;
    - площадка для занятий скейтбордингом;
    - новое игровое оборудование на детской площадке;
    - перенос существующей баскетбольной площадки к югу от озера с установкой спортивных тренажёров для сдачи  норм ГТО;
    - спортивный комплекс для занятий ворткаутом, 30 тренажёров под навесом на месте старой баскетбольной площадки;
    - расширение тротуарных дорожек, обустройство ступеней на участке, примыкающем к дамбе;
    - беговая дорожка с искусственным покрытием по периметру озера шириной не менее 1,2 метра;
    - площадка и арка для проведения выездной торжественной регистрации бракосочетаний;
    - место для установки памятника;
    - лодочная станция;
    - забор со стороны улицы Гагарина;
    - современная пляжная зона с новым песчаным покрытием с зонтиками и аэрариями и оборудованными раздевалками;
    - медкомната;
    - помещение и вышка для спасателей;
    - «Парк динозавров» с установкой фигур;
    - хорошее уличное освещение, скамейки и урны;
    - общественные туалеты, подключенные к городскому канализационному коллектору и сетям водоснабжения;
    - озеленение - деревья, клумбы и газоны.
    Владимир Токарев призывает всех курян вносить свои предложения на публичные слушания, которые состоятся в марте.

     

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