Из-за незапертой квартиры вор вынес технику

Курские полицейские раскрыли квартирную кражу, совершённую в микрорайоне КЗТЗ. Из квартиры местного жителя пропали 3 компьютерных монитора, аудиоколонки и мобильный телефон. Курянин признался, что, уходя, забыл запереть дверь, и кто-то воспользовался его беспечностью. В первую очередь оперативники проверили на причастность к совершению преступления ранее судимых граждан, проживающих во всех соседних домах.





Выяснилось, что один из них, недавно переехавший в Курск из Железногорска, отсутствует дома. Курские полицейские связались с коллегами из города горняков и выяснили, что мужчина находится там. Опросив всех знакомых и друзей фигуранта, стражи порядка нашли у одного из них похищенное имущество. Злоумышленник продал ему технику, рассчитывая, что в другом городе её найти не удастся.





Рецидивиста задержали. Он признался, что случайно обнаружил, что у соседа открыта дверь, а кражу совершил, так как нуждался в деньгах. Сейчас мужчина в очередной раз получил статус подозреваемого по уголовному делу. За кражу совершённую с незаконным проникновением в квартиру он может вновь отправится за решётку на срок до 6 лет.