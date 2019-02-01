Щигровскую больницу наказали за переработки сотрудников

В Щиграх прокуратура выявила нарушения трудового законодательства. В местной Райбольнице некоторые врачи работали целыми сутками без сна и отдыха. Кроме того, трудились они во вредных условиях. В прокуратуре отмечают, что согласно действующим правовым нормам продолжительность рабочей смены для таких лиц не должна превышать 12 часов. Однако в щигровской больнице график работы предусматривал смены продолжительностью 24 часа, что нарушало право граждан на отдых.

В итоге прокурор внёс главному врачу представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены. Теперь медики работают в нормальном режиме. Кроме того, ответственное лицо привлекли к административной ответственности.