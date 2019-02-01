В курских больницах продолжают продавать бахилы

Группа инициативных курян прошлась по курским больницам и поликлиникам, чтобы узнать, выдают ли там бахилы бесплатно. Видео есть в соцсетях. По закону, всем пациентам медучреждений бахилы должны выдаваться бесплатно. Однако на деле права курян на бесплатную медицинскую помощь грубо нарушаются. Бахилы на выдают, а продают. Ещё в 2017-м курская прокуратура обязала поликлиники обеспечивать пациентов бесплатными бахилами. Как видно из ролика, для главврачей ни представление прокурора, ни Конституция, ни Федеральный закон, ни нормы СанПиНа значения не имеют. Пациентов отправляют за бахилами в аптеки либо к специальным терминалам, которые есть уже почти в каждой больнице, и, кстати, сдачи они не выдают. Руководители медучреждений уверяют, что законы знают, но почему не исполняют их, ответить затруднились. Где-то заверили, что бахилы выдают в лечебных кабинетах, где-то ссылались на недостаток финансирования. А юрист одной из поликлиник даже настаивал на том, что врач пациента не примет, если последний не купит бахилы. Развесить в коридорах объявления о праве граждан на бесплатные бахилы медики тоже в большинстве своём отказались, но сказали, что рассмотрят это предложение. Авторы ролика пообещали зайти ещё раз.