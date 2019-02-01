В Курске посоревнуются самбисты из 14 регионов страны

В Курске состоятся всероссийские соревнования по боевому самбо памяти генерал-майора ФСБ России Николая Григорова.

Они пройдут в субботу, 9 февраля в зале ТРЦ "МегаГринн" (6 этаж), торжественное открытие - в 10.00. Планируется участие команд из 14 регионов страны. Почётными гостями турнира станут мастер спорта России международного класса, чемпион Мира и Европы по боевому самбо Анатолий Стишак и мастер спорта России, чемпион Европы по боевому самбо Денис Гольцов.

Впервые в Курске турнир прошёл в прошлом году. Сейчас боевое и спортивное самбо в регионе объединяет порядка тысячи человек – это и начинающие, и состоявшиеся спортсмены, а также ветераны этого вида спорта.