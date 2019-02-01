Курские полицейские задержали воришек парфюмерии

Курские полицейские раскрыли несколько краж из ячеек камер хранения.

44-летний курянин оставил в камере хранения сумку с косметикой почти на 6 тысяч рублей, купленной в соседнем магазине. 70-летний пенсионер, подойдя к стойке с ячейками вместе со своей решил открыть и соседнюю, забрав хранившиеся там вещи. Установить личность предполагаемого злоумышленника оперативникам удалось за несколько дней благодаря камерам наблюдения. Похититель проживает в Курском районе. Пенсионер сам выдал похищенное, признавшись, что не знал её предназначения. По данному факту проводится проверка.

А в Сеймском округе женщина, лишилась парфюма стоимостью почти 10 тысяч рублей, положив его в прозрачную камеру хранения. Дорогие духи заметил 26-летний курянин, вскрыл ячейку, и забрал флакон. Пакет с другими вещами он выбросил, посчитав их непригодными для использования, а открыв новый парфюм решил оставить его себе. Через два дня стражи порядка нашли вора и изъяли флакон. Молодой человек оказался знаком полицейским за совершение различных административных правонарушений. Теперь, после проведения оценки украденного имущества, его ждёт уголовное дело.