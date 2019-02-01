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    Жильцы домов, в которых менее пяти квартир, не будут платить взносы на капремонт

    Вчера, 18:04
    Жильцы домов, в которых менее пяти квартир, не будут платить взносы на капремонт
    Курская региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов претерпела изменения. В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в жилищный кодекс РФ», теперь дома, в которых три или четыре квартиры, не будут включаться в региональную программу капремонта. Собственники самостоятельно решат, как проводить капитальный ремонт общего имущества таких домов. По информации курских СМИ, сейчас в подразделениях областной администрации и в региональном отделении Фонда капремонта идёт подготовка обновлённого реестра и новых нормативных актов. Как только новые документы будут готовы, жителям многоквартирных домов, в которых менее пяти квартир, «взносы на капремонт» перестанут начисляться. Одновременно решается вопрос и о возврате ранее произведённых оплат.

     

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