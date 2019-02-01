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    В Курске «Приора» догнала маршрутку. Пострадала женщина

    Сегодня, 10:16
    В Курске «Приора» догнала маршрутку. Пострадала женщина
    В Курске, 13 февраля на проспекте Кулакова произошла авария с участием общественного транспорта. Как рассказали в региональной ГИБДД, ДТП случилось в 11 часов 50 минут напротив д. 14 по пр. Кулакова. 60-летний водитель «Лады Приоры» двигался со стороны Льговского поворота в сторону ул. Сумской по пр. Кулакова. Не соблюдая безопасную дистанцию, он допустил столкновение с попутным маршрутным автобусом ГАЗ, под управлением своего ровесника. В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина пассажир маршрутки. Её с травмами доставили в 4-ю горбольницу.  Водители были трезвы.
     
     
     
     

     

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