Курский «ЮЗГУ-АТОМ» вышел в четвертьфинал Чемпионата России

На минувших выходных в рамках игр заключительного 13-го тура, проходившего в Волгодонске, волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ» одержали победу над клубом «Импульс», записав в свой актив по итогам двух игр четыре очка.

Благодаря победе курянки вышли в финальную часть Чемпионата России.

Первая игра 13-го тура прошла в напряжённой борьбе и завершилась в пользу «ЮЗГУ-АТОМ» со счётом – 0:3 (счёт по партиям - 21:25, 22:25, 23:25). Повторный поединок потребовал для определения победителя все пять партий. В принципиальной борьбе хозяйки площадки буквально вырвали победу на тай-бреке. Итоговый счёт - 3:2 (счёт по партиям - 19:25, 14:25, 25:16, 25:19, 16:14) – в пользу «Импульса». По итогам 13-го тура «ЮЗГУ-АТОМ» записал в свой актив 4 очка. Таким образом, после 22 игр курские волейболистки с 13 победами и 40 очками заняли 6 место в предварительном этапе Чемпионата России сезона 2018-2019гг.

По итогам предварительной части чемпионата «ЮЗГУ-АТОМ» обеспечил себе выход в финальную часть турнира, завоевав право побороться за медали с сильнейшими волейбольными клубами российской Высшей лиги «А». В рамках игр четвертьфинала уже 2 марта курянки отправятся во Владивосток, где проведут первую игру с местным клубом «Приморочка». Спустя неделю 9 марта в Курске состоится ответная встреча.