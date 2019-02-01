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    Курянин зашёл в магазин, его машину в это время обокрали

    Вчера, 17:40
    Курянин зашёл в магазин, его машину в это время обокрали
    Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже имущества из автомобиля курянина. Потерпевший припарковал машину и отправился в магазин. Выходя, он заметил, как неизвестный из уже открытой машины похищает навигатор и антирадар. Злоумышленник, заметив приближающегося хозяина, стал убегать.
    Пострадавший сразу сообщил в полицию. Уже в течение получаса экипаж дорожно-патрульной службы заметил подходящего под приметы мужчину. При виде полицейских он вновь попытался скрыться, но не успел. У него нашли технику, купленную потерпевшим меньше недели назад. После оценки, её вернут владельцу. В отношении подозреваемого проводится проверка.

     

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