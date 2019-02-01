Курянин зашёл в магазин, его машину в это время обокрали

Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже имущества из автомобиля курянина. Потерпевший припарковал машину и отправился в магазин. Выходя, он заметил, как неизвестный из уже открытой машины похищает навигатор и антирадар. Злоумышленник, заметив приближающегося хозяина, стал убегать.

Пострадавший сразу сообщил в полицию. Уже в течение получаса экипаж дорожно-патрульной службы заметил подходящего под приметы мужчину. При виде полицейских он вновь попытался скрыться, но не успел. У него нашли технику, купленную потерпевшим меньше недели назад. После оценки, её вернут владельцу. В отношении подозреваемого проводится проверка.