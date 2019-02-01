В Курске снова столкнулись три машины. Есть пострадавшие

В понедельник вечером в Курске в очередной раз случилось массовое ДТП. По данным ГИБДД, авария с участием трёх автомобилей произошла примерно в половину восьмого на Магистральном проезде. Автомобиль ВАЗ-11193, под управлением 35-летнего водителя двигался со стороны пр-кта Кулакова с левым поворотом на Магистральный проезд. Напротив дома № 2, по пр-ду Магистральный он столкнулся с «Мерседесом», за рулём которого был 57-летний водитель. Иномарка двигалась со стороны Южного въезда в Курск в направлении пр-кта Кулакова. После столкновения «Калину» отбросило на стоящий позади ВАЗ-2115, которым управлял 52-летний. Пострадал в этой аварии водитель «Калины».