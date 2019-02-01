поиск по сайту
 

    В Курске снова столкнулись три машины. Есть пострадавшие

    Вчера, 10:14
    В Курске снова столкнулись три машины. Есть пострадавшие
    В понедельник вечером в Курске в очередной раз случилось массовое ДТП.  По данным ГИБДД, авария с участием трёх автомобилей произошла примерно в половину восьмого на Магистральном проезде. Автомобиль ВАЗ-11193, под управлением 35-летнего водителя двигался со стороны пр-кта Кулакова с левым поворотом на Магистральный проезд. Напротив дома № 2, по пр-ду Магистральный он столкнулся с «Мерседесом», за рулём которого был 57-летний водитель. Иномарка двигалась со стороны Южного въезда в Курск в направлении пр-кта Кулакова. После столкновения «Калину» отбросило на стоящий позади ВАЗ-2115, которым управлял 52-летний. Пострадал в этой аварии водитель «Калины». 
     
     
     

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама