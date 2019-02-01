В Курск не пустили заражённые семена подсолнечника из Украины

Во вторник, 26 февраля при проведении фитосанитарного контроля в международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили заражённые семена подсолнечника. Запрещенную к ввозу продукцию граждане, въезжающие на территорию России из Украины перевозили в ручной клади. В семенах подсолнечника продовольственного общим весом 0,01 тонны выявлен опасный карантинный объект - амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), - отметили в ведомстве.

В связи с действием временных ограничений на ввоз в ручной клади продукции высокого фитосанитарного риска из Украины, а также выявлением карантинного объекта, специалисты приняли решение о возврате данной продукции.

Всего с начала года на территорию сопредельного государства возвращено 100 партий (207 кг) плодоовощной продукции и орехов, перевозимых через Государственную границу нашей страны в ручной клади.

Принимая во внимание фитосанитарные риски, связанные с перемещением подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, региональное Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости соблюдения российских фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, ввозимой в ручной клади и багаже пассажиров.