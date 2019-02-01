поиск по сайту
 

    В Курск не пустили заражённые семена подсолнечника из Украины

    Сегодня, 11:21
    В Курск не пустили заражённые семена подсолнечника из Украины
    Во вторник, 26 февраля при проведении фитосанитарного контроля в международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили заражённые семена подсолнечника. Запрещенную к ввозу продукцию граждане, въезжающие  на территорию России из Украины перевозили в ручной клади. В семенах подсолнечника продовольственного общим весом 0,01 тонны выявлен опасный карантинный объект - амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), - отметили в ведомстве.
    В связи с действием временных ограничений на ввоз в ручной клади продукции высокого фитосанитарного риска из Украины, а также выявлением карантинного объекта, специалисты приняли решение о возврате данной продукции.
    Всего с начала года на территорию сопредельного государства возвращено 100 партий (207 кг) плодоовощной продукции и орехов, перевозимых через Государственную границу нашей страны в ручной клади.
    Принимая во внимание фитосанитарные риски, связанные с перемещением подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, региональное Управление Россельхознадзора напоминает о необходимости соблюдения российских фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, ввозимой в ручной клади и багаже пассажиров.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама