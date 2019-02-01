28 февраля на улице Дейнеки курянам расскажут историю памятника художнику

В Курске продолжается проект «История одного памятника».

28 февраля в 12.00 у бюста А.А. Дейнеки (сквер на ул. Дейнеки) состоится очередная встреча в рамках проекта Центра историко-культурного наследия Курска.

21 мая исполнится 120 лет со дня рождения А.А. Дейнеки, и очередная встреча проекта посвящена истории появления бюста художника на улице, названной в его честь. В мероприятии примут участие директор Курской картинной галереи имени А.А. Дейнеки И.А. Припачкин, а также бывший мэр города Курска (1997- 2003) С.И. Мальцев, которые поделятся своими воспоминаниями, связанными с установкой бюста.

Памятники истории и культуры являются одной из важнейших составных частей историко-культурного наследия города. Они - сосредоточение исторической памяти о разных эпохах, событиях и людях. На территории Курска расположено около 230 памятников, памятных знаков, установленных в разное время. У памятников, как и у людей, своя история, своя судьба.

Проект «История одного памятника» позволяет курянам вспомнить или узнать историю их создания, встретиться с авторами или авторскими коллективами, услышать рассказы старожилов Курска о времени установки и открытия памятников.

2019 год - юбилейный год для многих художников и скульпторов, чьи имена и судьбы так или иначе связаны с Курском. Мы вспоминаем имена З.Е. Серебряковой, П.К. Лихина, С.О. Бородаевского.