Военные утверждают, что в ДТП с БТРами виноваты водители гражданских авто

Командование Курского военного гарнизона, которое совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту случившегося накануне ДТП с двумя БТРами и четырьмя легковушками прокомментировало инцидент. Цитата: «ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации. В результате аварии гражданские автомобили получили незначительные повреждения. Пострадавших нет».

Кстати, как следует из приказа Минобороны «О Порядке осуществления сопровождения транспортных средств Вооруженных Сил РФ», "воинская колонна" – это группа из 3-20 механических транспортных средств и (или) единиц самоходной специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В этом случае колонна считается организованной и должна сопровождаться автомобилями Военной автоинспекцией.

Напомним, что во вчерашнем инциденте колонна состояла только из двух бронетранспортёров.

В результате аварии пострадали автомобили Volkswagen, ВАЗ-2114, Audi и автомобиль службы такси.

Мужчина, ехавший в Volkswagen позади БТР, говорит: «Впереди ехал БТР. Неожиданно он начал сдавать назад, но время для маневров было уже упущено. Несмотря на сигналы, он сдавал и сдавал назад. В итоге он смял нашу машину и таким образом смял еще и несколько следующих».

Источник радио Курс в ГИБДД считает, что виноват в случившемся именно водитель первого БТРа. Он выехал на перекрёсток, понял, что будет мешать проезду, решил немножко сдать назад, машина широкая, он посмотрел по зеркалам – вроде бы никого нет, а стоящие позади машины не увидел просто из-за габаритов.

Между тем водитель этого БТР отказался комментировать произошедшее: как видно на кадрах телевизионщиков, он просто спрятался, закрыв люк.

Прибывший на место полковник отрезал: «Воинская колонна, и нечего сюда лезть гражданским, и всё!».

Пострадавшие возмущены: «Мы такие же участники движения были в тот момент!» «Нас еще и обматерили, наша доблестная армия», — рассказала еще одна автомобилистка.

Мужчина из Volkswagen пообещал выложить в Сеть запись произошедшего с регистратора. Автомобилистов беспокоит, что военные, похоже, пытаются снять с себя всякую ответственность.

В любом случае, разбираться предстоит именно военным, хотя они, кажется, уже нашли виновных.