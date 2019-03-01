В Курской области две 14-х не разъехались на встречке. Пострадал ребёнок

2 марта в Железногорске Курской области произошла авария, в которой пострадала 6-летняя девочка. По данным Госавтоинспекции, примерно в 21.15 возле д.№9 по ул. Энтузиастов города горняков произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114, за рулём которого был 21-летний водитель со встречным ВАЗом такой же модели, под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП пострадали 21-летний пассажир первого ВАЗа, а также водитель второго ВАЗа и его пассажиры - 25-летняя женщина и 6-летняя девочка. Сегодня, 12:36 К списку новостей