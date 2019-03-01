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    В Курске прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

    Вчера, 16:28
    В Курске прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»
    2 и 3 марта 2019 года в Курске состоялся отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети, организованный филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» на базе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ). В Олимпиаде приняли участие более 110 учащихся 9 и 10 классов общеобразовательных школ Курска и Курской области.

    Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский, отметил: «В настоящее время нам предстоит реализовывать стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. Для решения поставленных задач в этом направлении необходимы высокопрофессиональные кадры, которые будут заниматься разработкой передовых инфраструктурных и технологических проектов. Олимпиада дает возможность выявить молодых людей, обладающих техническими, креативными способностями и инновационным мышлением. Именно эти сегодняшние школьники в будущем смогут стать частью дружной команды энергетиков».

    В течение двух дней первого отборочного этапа Олимпиады старшеклассники выполняли теоретические задания в рамках программ среднего общего образования по математике, информатике, физике. Уровень их знаний по данным предметам проверит и оценит комиссия, состоящая из представителей филиала «Курскэнерго», Комитета образования и науки Курской области и ЮЗГУ. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, будут допущены ко второму этапу, получат право участвовать в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики», а также получат преимущества при поступлении в ЮЗГУ. Награждение победителей первого этапа состоится 6 апреля в Москве.

    На втором (финальном) этапе олимпиады «Россетей» участникам, которые пройдут первые испытания, предстоит выполнить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по физике, математике, информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

    Победители и призеры второго этапа Олимпиады получат право участвовать в Энергетической проектной смене в одном из всероссийских детских оздоровительных центров, организуемой ПАО «Россети».

     

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