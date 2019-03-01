Курские таможенники нашли в тайнике 46 литров итальянского вина

Курские таможенники в пункте пропуска Суджа в микроавтобусе Mercedes, следовавшем из Украины, обнаружили 58 бутылок с вином, произведённом в Италии. Все они были спрятаны в тайнике.

При прохождении таможенного контроля, водитель заявил об отсутствии товаров подлежащих обязательному декларированию. Однако при проведении таможенного осмотра автобуса с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, под подозрение попали две ниши с музыкальными колонками, находящиеся в салоне. В нишах за облицовкой колонок скрывались 58 бутылок с алкогольной продукцией, упакованной заводским способом, общим объёмом 45,75 литров, - отмечают в пресс-службе Курской таможни.

Водитель авто, 37-летний гражданин Украины, пояснил, что ездил на отдых в Италию, где приобрёл местные вина для подарков друзьям и для личных нужд. Чтобы избежать таможенного контроля на венгерско-украинской границе, спрятал вино в нишах для музыкальных колонок. Отправляясь в гости к родственникам в Россию, он просто забыл достать бутылки из тайника. Соответственно в установленном порядке спиртные напитки при въезде в Россию он не декларировал.

В итоге возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят, забрали у забывчивого гостя и микроавтобус, поскольку он является орудием совершения административного правонарушения.

Санкции части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников) предполагают наказание от штрафа до конфискации товара и орудия совершения административного правонарушения (в данном случае микроавтобуса Mercedes). После завершения расследования постановление по делу об АП вынесет суд.

Как сообщил начальник отдела применения инспекционно- досмотровых комплексов Дмитрий Зёмка, в 2019 году в пунктах пропуска осмотрено с применением МИДК около 6 тысяч объектов, 150 осмотров признаны эффективными (выявлены правонарушения, повлёкшие возбуждение дел об АП, приняты решения о запрете ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС и другое).