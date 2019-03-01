поиск по сайту
 

    Избирательный фонд кандидата в губернаторы Курской области увеличили почти вдвое

    Сегодня, 16:39
    Избирательный фонд кандидата в губернаторы Курской области увеличили почти вдвое
    Сегодня на внеочередном заседании Курской областной Думы депутаты снова рассматривали вопрос увеличения размера избирательного фонда кандидата в губернаторы. На сей раз парламентарии проголосовали за. В прошлый раз прийти к единому мнению не удалось из-за того, что на момент голосования представителей "Единой России" не было в зале, а оппозиционные фракции выступили. Тогда фонд предлагалось увеличить до 100 млн. руб. Сегодня все были всборе и за принятие законопректа проголосовали практически единогласно - против были лишь шестеро, один депутат воздержался. Так размер избирательного фонда кандидатов в губернаторы вырос с 50 до 90 миллионов рублей. Повторно выносить на заседание прежнюю сумму (100 млн.) оказалось нельзя. 
    Выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования - 8 сентября этого года.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама