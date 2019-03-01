Избирательный фонд кандидата в губернаторы Курской области увеличили почти вдвое

Сегодня на внеочередном заседании Курской областной Думы депутаты снова рассматривали вопрос увеличения размера избирательного фонда кандидата в губернаторы. На сей раз парламентарии проголосовали за. В прошлый раз прийти к единому мнению не удалось из-за того, что на момент голосования представителей "Единой России" не было в зале, а оппозиционные фракции выступили. Тогда фонд предлагалось увеличить до 100 млн. руб. Сегодня все были всборе и за принятие законопректа проголосовали практически единогласно - против были лишь шестеро, один депутат воздержался. Так размер избирательного фонда кандидатов в губернаторы вырос с 50 до 90 миллионов рублей. Повторно выносить на заседание прежнюю сумму (100 млн.) оказалось нельзя.

Выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования - 8 сентября этого года.