В Воронеже установят памятник работы курского скульптора

Курский скульптор Юрий Киреев стал победителем всероссийского открытого конкурса на лучший проект памятника выдающемуся предпринимателю и благотворителю Вильгельму Столлю, который планируется установить в этом году в столице Воронеже. В конкурсе участвовали 18 профессиональных скульпторов и мастерских из нескольких городов – Воронежа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону и Тамбова.

Оценивало работы жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели культуры, художники, скульпторы, чиновники и общественники Воронежа.

Вильгельм Германович Столль (1842–1924 гг.), предприниматель, общественный деятель, благотворитель. Жил в Воронеже с 1844 года. Окончил Воронежскую гимназию, учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, завершил образование в Берлине. Основал в Воронеже фабрику сельскохозяйственных машин и орудий (1869), с 1896 года один из директоров акционерного общества «В.Г. Столль и К°». С 1895 года финансировал Воронежское отделение Мариинского попечительства слепых, в 1897 году построил на свои средства глазную лечебницу, основал детский санаторий и приют для слепых девушек.

Как сообщает Интернет, будучи богатым человеком, он был лишен снобизма и предрассудков насчёт людей иных кругов, с удовольствием брался за любую работу и уверенно шёл к своим мечтам.

Именно Столль познакомил воронежцев с велосипедным спортом. Он приобрёл себе велосипед, тогда ещё деревянный, весом в шесть пудов. Вскоре велосипеды оказались на воронежской земле, но с существенной оговоркой: такое развлечение могли себе позволить только богатые люди, поэтому о массовом увлечении гонками на этом виде транспорта не шло речи. Однако Столль оборудовал на территории завода большой зал, выписал из-за границы разные модели и пригласил к себе горожан, организовав первый в городе кружок велосипедистов. И вот теперь благодарные потомки решили воздать должное благотворителю.

Автор победившего в конкурсе проекта Юрий Киреев хорошо известен курянам. В нашем городе установлено немало его работ. Это памятники Ф.Э Дзержинскому в одноимённом парке, скульптурная группа «Студенты» у главного входа Курскую госсельхозакадемию, а также ряд городских скульптур – «Белый гусь» перед Центральной городской библиотекой, символ курского края «Соловей» у ТРЦ «МегаГриНН», предприниматель, тянущий непосильный воз налогов, что стоит перед зданием торгового центра «ГриНН», и др.



