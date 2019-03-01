Роман Старовойт поздравил курянок с 8 Марта стихами

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт поздравил с Международным женским днём всех курянок. Да не просто, а в стихах. Видеопоздравление он, как водится, опубликовал на своей странице во " ВКонтакте ". В ролике Роман Владимирович в спортивной экипировке находится на природе. "Спасибо, что вы есть! Сияйте и цветите! Любим вас", - подписал свой пост глава региона.





"Вот и наступила весна, а с ней и первый весенний праздник", - говорит Старовойт.





«С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки, тёти, подруги и просто девчонки.

Я вам желаю всегда быть счастливыми, смелыми, добрыми, очень красивыми.

Солнышко пусть вам всегда улыбается, ваши мечты поскорей исполняются...

Ну а себе я хочу пожелать радовать вас и во всем помогать!».

[video= ]

