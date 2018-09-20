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    Зима возвращается. В Курской области прогнозируют снег, ветер и мороз

    Вчера, 14:35
    Зима возвращается. В Курской области прогнозируют снег, ветер и мороз
    По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы до 19 м/с. Температура: по области ночью до 5º мороза, днём также до 5º, но уже со знаком плюс. 
    В целом же в первой половине наступившей недели весна чуть замедлит свой ход - ночью температура будет уходить в минус. А в конце недели синоптики радуют цифрами в +10°.

     

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