Зима возвращается. В Курской области прогнозируют снег, ветер и мороз

По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы до 19 м/с. Температура: по области ночью до 5º мороза, днём также до 5º, но уже со знаком плюс.

В целом же в первой половине наступившей недели весна чуть замедлит свой ход - ночью температура будет уходить в минус. А в конце недели синоптики радуют цифрами в +10°.