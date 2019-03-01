Курская управляющая компания заключила трудовые договоры с дворниками после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска обратились работники одной из местных управляющех компаний. Куряне пожаловались на нарушение их трудовых прав.

Выяснилось, что с апреля по июль прошлого года они работали дворниками без заключения трудовых договоров. В трудовых книжках работников записи о приёме на работу отсутствовали, заработная плата в полном объёме не выплачивалась.

Прокурор направил в суд исковые заявления, в которых потребовал оформить трудовые отношения и внести соответствующие записи в трудовые книжки работников. Работодатель добровольно выполнил требования прокурора и выплатил подчинённым задолженность по зарплате в сумме 30 тыс. руб.. Отчисления взносов на обязательные виды страхования руководитель тоже произвёл.

Должностное лицо управляющей компании привлекли к административной ответственности.

В 2018 году аналогичные нарушения устранены по требованиям прокуроров Обоянского и Тимского районов, а также прокурором Центрального административного округа Курска, - добавили в надзорном ведомстве.