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    Курская управляющая компания заключила трудовые договоры с дворниками после вмешательства прокуратуры

    Вчера, 17:49
    Курская управляющая компания заключила трудовые договоры с дворниками после вмешательства прокуратуры
    В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска обратились работники одной из местных управляющех компаний. Куряне пожаловались на нарушение их трудовых прав.
    Выяснилось, что с апреля по июль прошлого года они работали дворниками без заключения трудовых договоров. В трудовых книжках работников записи о приёме на работу отсутствовали, заработная плата в полном объёме не выплачивалась.
    Прокурор направил в суд исковые заявления, в которых потребовал оформить трудовые отношения и внести соответствующие записи в трудовые книжки работников. Работодатель добровольно выполнил требования прокурора и выплатил подчинённым задолженность по зарплате в сумме 30 тыс. руб.. Отчисления взносов на обязательные виды страхования руководитель тоже произвёл.
    Должностное лицо управляющей компании привлекли к административной ответственности.
    В 2018 году аналогичные нарушения устранены по требованиям прокуроров Обоянского и Тимского районов, а также прокурором Центрального административного округа Курска, - добавили в надзорном ведомстве.

     

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