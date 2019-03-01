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    Воры не нашли в квартире главы «Сибура» Конова крупных сумм

    Сегодня, 12:29
    Воры не нашли в квартире главы «Сибура» Конова крупных сумм

    Преступники проникли в московскую квартиру главы «Сибур Холдинга» Дмитрия Конова. Злоумышленники вынесли из квартиры на Коробейниковом переулке украшения на сумму 4 млн рублей, сообщает «РБК». По данным источника, полицейские уже нашли и вернули украденные вещи.

    Примечательно, что инцидент, по всей видимости, произошел еще во время новогодних праздников. Такое мнение выразил сам Конов. Во время праздников 48-летний бизнесмен вместе с семьёй отдыхал за границей. А заявление в полицию о пропаже драгоценностей топ-менеджер подал лишь 11 марта.

    Ревизию драгоценностей Конов провёл после того, как стало известно о еще одном ограблении в этом районе. Полицейские за считанные дни обнаружили украденные сережки и браслеты.

    Очевидно, что преступники рассчитывали на куда более щедрое «вознаграждение». Конов является главой крупнейшей частной российской нефтехимической компании. У столь обеспеченного человека предметов роскоши должно было быть больше, считали злоумышленники.

    Несмотря на то, что похищенные ценности уже были найдены и вскоре вернутся владельцу, полицейским ещё предстоит провести работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

    СИБУР – крупнейший переработчик попутного нефтяного газа в России. Компания производит и реализует продукцию на внутреннем и внешнем рынках. Сам Конов входит в число самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны.

     

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