В Курской области работает более 1300 фермерских хозяйств

Сегодня под председательством заместителя губернатора Курской области Алексея Золотарева состоялось областное совещание фермеров. Руководители фермерских хозяйств обсудили итоги работы малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Курской области за 2018 и определили задачи на 2019 год.

Сейчас в нашем регионе работает более 1300 фермерских хозяйств, которые обрабатывают 334 тыс. гектаров, или 18% пахотных земель.

В прошлом году курские фермеры произвели более 780 тыс. тонн зерна, или 16% от общеобластного объема. В десяти районах этот показатель составляет от 17 до 26%, в Медвенском, Мантуровском – 27%, Тимском и Поныровском районах – по 40%.

Курские фермеры выращивают и сахарную свеклу. Причем по урожайности они обогнали даже свеклосеющие агрохолдинги, собирая в среднем по 500 центнеров с гектара. Как заметил Алексей Золотарев, это говорит о том, что фермерам хорошо знакомы современные технологии производства этой культуры.

В последние годы фермерские хозяйства увеличивают посевные площади под масличными культурами: прошлогодний урожай составил более 198 тыс. тонн масличной продукции, это в 1,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

На совещании отметили, что эти культуры должны оставаться ведущими и в этом сельскохозяйственном году. Но при этом большие перспективы имеются в производстве картофеля, овощей открытого грунта, плодов и ягод.

Что касается животноводческой отрасли, то в фермерских хозяйствах зоотехническая работа поставлена на высоком уровне, здесь регулярно приобретается молодняк из высокопродуктивных хозяйств, строятся и модернизируются фермы, формируется кормовая база. А вот если говорить о производстве молока, то показатели в надоях пока не дотягивают до среднеобластных. Однако при этом у некоторых фермеров Беловского, Большесолдатского и Мантуровского районов показатель надоев молока на одну корову даже выше, чем в крупных хозяйствах, так что, отстающим есть у кого перенимать опыт.