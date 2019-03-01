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    Курянин поджёг собутыльника, чтобы отрезвить

    Вчера, 17:34
    Курянин поджёг собутыльника, чтобы отрезвить
    В Горшеченском районе Курской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, который признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
    Как установлено в суде,  в июне прошлого года двое недавно познакомившихся селян распивали спиртное в доме одного из них. После употребления большого количества алкоголя гость потерял сознание. Чтобы привести его в чувства, хозяин дома поджёг газетные свёртки и положил их у ступней нового знакомого. В результате на том загорелась одежда. Огонь повредил 30% тела, у него диагностированы термические ожоги 3-й степени.
    Теперь пенсионер отправится на 3 лет и 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. Он также должен компенсировать моральный вред в сумме 300 тыс. руб.

     

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