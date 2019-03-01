Курянин поджёг собутыльника, чтобы отрезвить

В Горшеченском районе Курской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, который признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Как установлено в суде, в июне прошлого года двое недавно познакомившихся селян распивали спиртное в доме одного из них. После употребления большого количества алкоголя гость потерял сознание. Чтобы привести его в чувства, хозяин дома поджёг газетные свёртки и положил их у ступней нового знакомого. В результате на том загорелась одежда. Огонь повредил 30% тела, у него диагностированы термические ожоги 3-й степени.

Теперь пенсионер отправится на 3 лет и 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. Он также должен компенсировать моральный вред в сумме 300 тыс. руб.



