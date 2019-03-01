В Курске пройдут соревнования за Кубок Губернатора по конному спорту

На предстоящих выходных на базе "Конноспортивной школы" (ул. Магистральная, 42а) пройдут соревнования за Кубок Губернатора Курской области по конному спорту.

Участникам турнира предстоит состязаться в конкуре (23 марта) и выездке (24 марта). Соревнование является региональным этапом Кубка Федераций по конному спорту, который также проводится в Ярославской, Ростовской, Воронежской областях. Победители и призёры в августе отправятся на финальный этап в Москву.

Торжественное открытие состоится 23 марта в 10-00. Заявки на участие подали участники из Воронежа, Брянска, Орла, Орловской области, Курска и Курской области - ожидается около 80 пар. Курскую область представят конный клуб «Сонадор» (г. Курчатов), конная база «Шуклинка», конноспортивный клуб «Жеребцово», а также ведущие спортсмены конноспортивной школы Курской области: Юлия Жилина, Евгений Барашкин и Евгения Суркова.

Вход на трибуны свободный!