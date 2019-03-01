В Курске наградили лучших работников культуры

Сегодня в администрации Курска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. Виновников торжества поздравил Глава города Николай Овчаров.

- В курских учреждениях культуры работают настоящие профессионалы: преподаватели, руководители кружков и любительских объединений, режиссеры, дирижеры, хореографы, библиотекари, мастера декоративно-прикладного творчества и многие другие. Благодаря их труду учреждения культуры востребованы курянами всех возрастов, - отметил мэр. - Еще раз поздравляю вас с праздником и благодарю за профессионализм, преданность делу и высокие творческие достижения. Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, пусть не иссякает в Вас любовь к искусству и стремление своим трудом приносить радость людям!

Лучшим представителям отрасли сегодня вручили премии Главы Курска «За вклад в развитие культуры города Курска». В 2019 году на рассмотрение экспертной комиссии по присуждению этой премии, в состав которого входят представители органов местного самоуправления, ведущие деятели культуры и искусства, образования Курска и Курской области, было представлено 16 кандидатур. По итогам обсуждения восемь из них стали победителями по шести номинациям.

«За достижения в области самодеятельного и народного творчества» премии удостоен Михаил Венедиктович Беседин - преподаватель, руководитель образцового коллектива любительского художественного творчества «Детский ансамбль танца «Фейерверк» детской школы искусств № 1 им. Г.В. Свиридова.

«За достижения в области изобразительного искусства» - Лариса Анатольевна Сахн-Вальд, преподаватель детской школы искусств № 5 им. Д.Д. Шостаковича.

«За вклад в сохранение, возрождение и популяризацию народных традиций» - Владимир Иванович Бледнов, руководитель кружка МБУК «Центр народного творчества «Русь».

«За достижения в организации библиотечного обслуживания»- Лидия Сергеевна Шумакова, заведующий библиотекой-филиалом № 5 им. А.А. Фета МБУК «Централизованная система библиотек города Курска».

«За вклад в художественно-эстетическое образование детей» - Галина Николаевна Меркулова, преподаватель детской школы искусств № 4 города Курска и Ольга Николаевна Рубанова, заместитель директора детской школы искусств № 8 города Курска.

«За преданность профессии» - Юрию Андреевичу Чередниченко, заместитель директора детской школы искусств № 9 города Курска и Валентина Петровна Никульская, заместитель директора Центра народного творчества «Русь».

Кроме этого, ряд работников учреждений культуры и дополнительного образования областного центра наградили Почетными грамотами Администрации Курска, Курского городского Собрания, комитета по культуре Курской области и управления культуры Курска.