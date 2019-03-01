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    28 марта главный судебный пристав Курской области ответит на вопросы граждан

    Сегодня, 12:19
    28 марта главный судебный пристав Курской области ответит на вопросы граждан
    В четверг, 28 марта с 14:00 до 20:00 в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области и его структурных подразделениях пройдёт День единого приёма граждан.
    Курянам окажут помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридическую помощь по этим вопросам.
    Приём граждан и представителей организаций будут осуществлять руководитель Управления – главный судебный пристав Курской области, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители.
    День единого приёма граждан пройдёт в аппарате регионального Управления ФССП по адресу: Курск, улица Черняховского, 4.
    Примут курян и начальники отделов — старшие судебные приставы структурных подразделений — в зданиях соответствующих отделов судебных приставов.
    При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия.
    Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно по телефону (4712) 36 07 68.

     

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