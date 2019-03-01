С начала года в Курске более 200 человек пострадали от телефонных и интернет-мошенников

Ежедневно преступники обманывают десятки курян. Мошенники активно используют телефон и интернет, чтобы завладеть деньгами с банковских счетов граждан. Большое количество пострадавших лишается сбережений, продавая или покупая что-либо на интернет сайтах бесплатных объявлений. Люди либо сами переводят задаток за несуществующий товар, либо доверяются незнакомцам и передают им данные своих банковских карт, якобы для оплаты покупки. Получив в своё распоряжение номер кредитки, код с её обратной стороны и другие данные преступники опустошают счёт.

Также злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банков. Они сообщают человеку по телефону, что с его счёта осуществляется подозрительный перевод и предлагают отменить его. Гражданин, желая сохранить деньги, делится с преступниками секретной информацией о своём счёте и сразу же лишается сбережений. Таким образом, с начала года в Курске более 200 человек пострадали от таких мошенников.

В очередной раз руководство УМВД предупреждает граждан - для перевода денег на банковскую карту достаточно только её основного номера на лицевой стороне. Код с обратной стороны, а тем более пароль мобильного банка, который приходит владельцу в СМС категорически нельзя сообщать кому бы то не было. Служба безопасности банка не обзванивает клиентов и не предлагает отменить те или иные транзакции. Если у вас возникли какие либо вопросы по списанию или зачислению денежных средств на карту, нужно лично обратиться в банк или позвонить по телефону горячей линии указанному на кредитке. В любых ситуациях необходимо перепроверять информацию и в случае малейших подозрений обращаться в полицию по номеру 02, 102 или 112.