Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ

28 марта 2019 года, г. Воронеж. Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратор Блока «Розничный бизнес» Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ. Александр Владимирович, в частности, рассказал, что в 2018 году Центрально-Черноземный банк стал лидером среди территориальных банков ПАО Сбербанк по развитию розничного бизнеса.

В Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году доля ЦЧБ на рынке региона составила 59%. В прошлом году Центрально-Черноземный банк помог улучшить жилищные условия почти 41 тысяче семей.

Наибольшим спросом пользовались потребительские кредиты. Это связано со снижением ставок, улучшением условий кредитования, специальными акциями, которые неоднократно запускал Сбербанк. На спрос повлияло и упрощение процесса получения заемных средств с переходом на онлайн-обслуживание. Через сервис "Сбербанк Онлайн" заявка на потребительские кредиты подается в несколько кликов, а ее рассмотрение занимает считанные минуты. Доля таких кредитов в Центрально-Черноземном банке составила 25% и продолжает уверенно расти.

Александр Закурдаев рассказал о развитии безналичных платежей в регионе. В частности, оборот эквайринга в 2018 году вырос на 51% относительно уровня 2017 года. Центрально-Черноземным банком сформирована инфраструктура для осуществления жителями безналичной оплаты. Она развивается и модернизируется во всех сферах. Сегодня в регионе более 71,7 тысячи торгово-сервисных точек, в которых работают терминалы Сбербанка, позволяющие оплатить покупку картой. Все они поддерживают бесконтактные операции, а также платежи с использованием карт «МИР».

Кроме того, успешно реализуется транспортный проект, предоставляя гражданам возможность безналичной оплаты в общественном транспорте.

- Оплата картой очень удобна по форме и содержанию. Сегодня терминалами Сбербанка в регионе оборудовано более 1,5 тысячи транспортных средств, - сообщил Александр Владимирович. - Еженедельно по региону совершается более 300 тысяч безналичных платежей на транспорте.

В прошлом году эквайринговая сеть Центрально-Черноземного банка выросла на 31%, а торговый оборот по картам его клиентов увеличился по сравнению с 2017 годом на 36%.

- Мы видим, что развитие идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это рост количества активных банковских карт на руках у населения, - полагает Александр Закурдаев. – Например, количество карт Сбербанка в нашем регионе в 2018 году выросло на 6% и превысило 6,5 млн штук. Во-вторых, – за счет более активного использования клиентами карт для совершения безналичных платежей. Так, доля карт, которые использовались для оплаты покупок, выросла с 75% в начале 2017 года до 82% в 2018 году. Эта тенденция продолжится по мере того, как будет возрастать уровень финансовой грамотности населения.

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев рассказал журналистам, что сегодня на территории региона работают 1182 филиала банка, которые обеспечивают максимальную доступность банковских услуг населению. При этом в 2018 году удалось сохранить всю филиальную сеть. А переформатирование 65 офисов позволило вдохнуть новую жизнь в старые помещения.

Всего в ходе брифинга Александр Закурдаев ответил на 20 вопросов журналистов, пригласив их познакомиться ближе с работой банка непосредственно в филиальной сети в ходе специального пресс-тура.



