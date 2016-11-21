Курскую многоэтажку перевели в другую управляйку, не спросив жильцов

Куряне обратились в городскую прокуратуру - их многоквартирный дом перевели из одной управляющей компании в другую, не спросив мнения самих жильцов.

В декабре прошлого года некто подделал протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории Железнодорожного административного округа Курска. Из этого протокола следовало, что собственники приняли решение о досрочном расторжении договора и избрании новой управляющей компании. Потом подделку направили в государственную жилинспекцию Курской области для внесения изменений в реестр лицензий, а дом перевели в управление якобы выбранной жильцами управляющей компании.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ(подделка официального документа).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.