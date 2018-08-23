Курянка, продавая в Интернете лошадь, лишилась круглой суммы

30-летняя жительница Горшеченского района Курской области стала жертвой мошенника. Женщина на рекламном сайте разместила объявление о продаже лошади. В тот же день ей позвонил неизвестный и заверил, что в ближайшее время приедет за животным, а чтобы товар не был продан другим, готов перечислить предоплату. Уже в разговоре сообщил, что при переводе возникли сложности, поэтому ему необходимы полные реквизиты карты. Все данные, включая секретные, потерпевшая сообщила и, таким образом, предоставила полный доступ к своим счетам. Спустя 10 минут она получила сообщение, что все деньги, хранившиеся на карте, а это почти 35 тысяч рублей, списаны.

Полицейские нашли злоумышленника в кротчайшие сроки. Им оказался 31-летний уроженец Орловской области. Его задержали в Орле и доставили в Курск. Мужчина стал фигурантом уголовного дела и на время следствия арестован. У оперативников имеются основания предполагать, что на его счету есть аналогичные преступления. Эта информация проверяется.



