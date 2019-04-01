Курск посетят известный космонавт и правнук Циолковского

С 8 по 11 апреля в стенах ЮЗГУ пройдёт «Неделя космоса», в рамках которой состоятся мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. В эти дни в ЮЗГУ запланированы спортивные и творческие соревнования, интеллектуальные игры, конкурсы и многое другое. В праздновании примут участие все желающие. Для школьников 5-7 классов пройдёт турнир по бадминтону «Космическая подготовка». Отдел по воспитательной работе университета организует конкурсы фотографий и рисунков на космическую тематику, они же выберут лучшее письмо и вопрос космонавту, а также станут соавторами космической интеллектуальной игры. Кроме того, в купольном кинотеатре университета покажут тематические фильмы.

Не обойдётся праздник и без почётных гостей. Накануне Дня космонавтики в ЮЗГУ приедут почётные профессора университета: лётчик-космонавт Олег Артемьев и правнук основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, главный специалист РКК «Энергия» Сергей Самбуров. Торжественное мероприятие, в котором примут участие почётные гости, состоится 11 апреля в 15:00 в актовом зале ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94).