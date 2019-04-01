27-летний курянин изнасиловал старушку. Она умерла

В Пристенском районе Курской области расследуется уголовное дело, фигурантом которого стал 27-летний мужчина. Его обвиняют в изнасиловании.

По версии следствия, вечером 27 марта этого года курянин, пришёл в гости к своему знакомому, проживающему в одном из сёл Пристенского района. Мужчины выпивали. В какой-то момент гостю пришла в голову страшная мысль - изнасиловать находящуюся в доме 74-летнюю мать своего знакомого. Осуществляя задуманное, он стал избивать женщину руками по голове и телу, а затем изнасиловал её. Увидев происходящее, сын пенсионерки вызвал полицию, которая оперативно прибыв на место, задержала насильника.

Женщину доставили в больницу, где спустя четыре дня она скончалась от полученных травм.

Обвиняемый заключён под стражу. Следователи установливают все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о квалификации действий обвиняемого по причинению смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.