поиск по сайту
 

    Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги, где сыграет с УГМК

    Сегодня, 09:00
    Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги, где сыграет с УГМК
    Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги. Для этого курянкам хватило трёх матчей в полуфинальной серии с оренбургской «Надеждой» - 3:0. В последней игре в Оренбурге 6 апреля курские баскетболистки взяли верх над соперницами со счётом 88:66. За золотые медали команда Лукаса Мондело поборется в третий раз подряд, и снова с екатеринбургским УГМК. «Лисицы» также одержали три победы в полуфинальной серии над московским МБА. 
     
    ФОТО - официальная страница ЖБК "Динамо" ВК

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама