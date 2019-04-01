Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги, где сыграет с УГМК

Курское «Динамо» вышло в финал Премьер-лиги. Для этого курянкам хватило трёх матчей в полуфинальной серии с оренбургской «Надеждой» - 3:0. В последней игре в Оренбурге 6 апреля курские баскетболистки взяли верх над соперницами со счётом 88:66. За золотые медали команда Лукаса Мондело поборется в третий раз подряд, и снова с екатеринбургским УГМК. «Лисицы» также одержали три победы в полуфинальной серии над московским МБА.