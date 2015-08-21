Курянину, забравшему забытый телефон, грозит 5 лет тюрьмы

Молодому курянину грозит до пяти лет лишения свободы. Он украл телефон, забытый на кассе в магазине.

В полицию обратилась жительница Курчатова и сообщила о пропаже мобильного телефона.

Женщина расплачивалась в магазине и по своей забывчивости, оставила на кассе телефон. Вернувшись за ним спустя некоторое время, покупательница не обнаружил свой гаджет.

Найти воришку помогли записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили, как один из посетителей, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовался тем, что та оставила телефон без должного присмотра, и похитил его.

Похитителем оказался ранее не судимый 24-летний житель Курска. Возбуждено уголовное дело.



