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    Курянину, забравшему забытый телефон, грозит 5 лет тюрьмы

    Вчера, 12:53
    Курянину, забравшему забытый телефон, грозит 5 лет тюрьмы
    Молодому курянину грозит до пяти лет лишения свободы. Он украл телефон, забытый на кассе в магазине.
    В полицию обратилась жительница Курчатова и сообщила о пропаже мобильного телефона.
    Женщина расплачивалась в магазине и по своей забывчивости, оставила на кассе телефон. Вернувшись за ним спустя некоторое время, покупательница не обнаружил свой гаджет.
    Найти воришку помогли записи с камер видеонаблюдения. На одной из них оперативники заметили, как один из посетителей, стоя в очереди к кассе за потерпевшей, воспользовался тем, что та оставила телефон без должного присмотра, и похитил его.
    Похитителем оказался ранее не судимый 24-летний житель Курска. Возбуждено уголовное дело.

     

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