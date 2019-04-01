Курянин, рассчитываясь в баре, лишился 80 тысяч

В Железногрске в полицию обратились двое местных жителей - они доверили свои банковские карты посторонним и остались без денег.

Один из них, отдыхая в увеселительном заведении, попросил барменшу помочь ему рассчитаться за выпивку. Он передал ей свою банковскую карту и назвал пин-код. Девушка выполнила его просьбу, а заодно, воспользовавшись тем, что клиент был пьян и надеясь на то, что он вряд ли восстановит события вечера, сняла с его карточки 80 тысяч рублей.

Другой потерпевший, распивая спиртные напитки в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни, передал одному из них карту и попросил купить ещё выпивки и закуски. После этого, с его счёта исчезло более 26 тысяч рублей, - рассказывают в региональном УМВД.

Возбуждены уголовные дела.

К слову, сотрудники полиции напоминают, что кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств, относится к разряду тяжких преступлений, и теперь подозреваемым в подобном деянии грозит до шести лет лишения свободы.