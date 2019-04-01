Более ста раз за сутки курские пожарные выезжали на тушение сухой травы

На территории Курской области практически повсеместно установился второй класс пожарной опасности. В Курчатовском и Обоянском районах он достиг третьего. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 111 раз выезжали на тушение сухой травы. На нарушителей требований пожарной безопасности составлено 46 протоколов.

- Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проведение неконтролируемых палов травы и отжигов, а также за разведение костров на расстоянии ближе 50 метров от строений, - рассказывает врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Брагин. - Нарушителям грозят предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере 2000-3000 рублей; на должностных лиц – 6000 -15000 рублей; на юридических лиц –150000 - 200000 рублей. Те же действия, совершённые в условиях особого противопожарного режима, удваивают штрафные санкции.

Если вы стали свидетелем пожара или неконтролируемого пала травы, который может стать реальной угрозой жилым строениям, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). В других регионах обратиться в экстренные службы можно по номеру 101.

Огнеборцы обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает основные требования при проведении сжигания травы и мусора на участках.

Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. Второй вариант – площадка с емкостью из металла или иных негорючих материалов, объемом не более 1 м3. Нужно приготовить металлический лист, чтобы в случае чего накрыть им емкость сверху.

Минимальные расстояния от открытого огня:

- до хвойного леса – 100 м;

- до лиственного леса – 30 м;

- до построек – 50 м.

При этом, если огонь разводится в ёмкости, а не в яме, то указанные расстояния можно сократить вдвое.

Десять метров в радиусе вокруг открытого огня нужно расчистить от сухой травы, веток и прочих горючих материалов, а также соорудить противопожарную минерализованную полосу (вспаханную землю) шириной не менее 40 см.

Ответственный «костровик» должен быть обеспечен средствами пожаротушения и исправным мобильным телефоном для оперативного вызова пожарной бригады.

В конце сжигания очаг горения необходимо залить водой или засыпать землей, песком до полного прекращения горения/тления.



