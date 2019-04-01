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    Сколько заработали курские депутаты в прошлом году

    Сегодня, 14:22
    Сколько заработали курские депутаты в прошлом году
    Депутаты Госдумы от Курской области тоже отчитались о своих доходах, сообщает 46ТВ. 
    Больше всех в прошлом году заработал Александр Брыксин. Он задекларировал доход в 95 млн 619 тысяч рублей. На пару с супругой он владеет, среди прочего, квартирой в Испании в 75 квадратов. У законотворца есть также 7 машиномест, одно из которых находится тоже в Испании. 
    Ольга Германова заработала в прошлом году 5 млн 109 тысяч рублей, а её супруг всего лишь 503 тысячи. 
    У Татьяны Ворониной вообще нет никакой индивидуальной собственности, а её доход за 2018 год составил 6,5 млн.
    Виктор Карамышев обнародовал доход в 4 млн 834 тысячи рублей. А у его супруги годовой доход – более 27,5  млн. 
    И, наконец, единственный депутат-коммунист от Курской области Николай Иванов. Его доход – 5 с небольшим миллионов рублей.  

     

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