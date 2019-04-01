Сколько заработали курские депутаты в прошлом году

Депутаты Госдумы от Курской области тоже отчитались о своих доходах, сообщает 46ТВ.

Больше всех в прошлом году заработал Александр Брыксин. Он задекларировал доход в 95 млн 619 тысяч рублей. На пару с супругой он владеет, среди прочего, квартирой в Испании в 75 квадратов. У законотворца есть также 7 машиномест, одно из которых находится тоже в Испании.

Ольга Германова заработала в прошлом году 5 млн 109 тысяч рублей, а её супруг всего лишь 503 тысячи.

У Татьяны Ворониной вообще нет никакой индивидуальной собственности, а её доход за 2018 год составил 6,5 млн.

Виктор Карамышев обнародовал доход в 4 млн 834 тысячи рублей. А у его супруги годовой доход – более 27,5 млн.

И, наконец, единственный депутат-коммунист от Курской области Николай Иванов. Его доход – 5 с небольшим миллионов рублей.