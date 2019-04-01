Курская область. В Железногорске водитель сбил подростка и скрылся

В Железногорске Курской области ищут очевидцев ДТП. Авария произошла 16 апреля в 15 часов 43 минуты в районе дома № 13 улицы Димитрова. По данным ГИБДД, водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по ул. Димитрова в сторону ул. Ленина, допустил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Ребёнок сам обратился за медицинской помощью во 2-ю горбольницу Железногорска. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский» 8(47148) 2-64-55.