Курский депутат судится с прокуратурой из-за 27 незадекларированных квартир
Сегодня, 13:27
В Курске депутат облдумы Игорь Астапов судится с прокуратурой. В Ленинский райсуд поступил иск к областной прокуратуре о защите чести, достоинства, деловой репутации и признании не соответствующими действительности распространённых сведений. В 2017-м у жены законотворца областной прокурор нашёл 27! неучтённых квартир и потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия народного избранника. Парламентарии выслушали объяснения позабывшего о квартирах депутата и требование прокуратуры не поддержали. Сегодня начался судебный процесс.