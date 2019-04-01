поиск по сайту
 

    Курский депутат судится с прокуратурой из-за 27 незадекларированных квартир

    Сегодня, 13:27
    Курский депутат судится с прокуратурой из-за 27 незадекларированных квартир
    В Курске депутат облдумы Игорь Астапов судится с прокуратурой. В Ленинский райсуд поступил иск к областной прокуратуре о защите чести, достоинства, деловой репутации и признании не соответствующими действительности распространённых сведений. В 2017-м у жены законотворца областной прокурор нашёл 27! неучтённых квартир и потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия народного избранника. Парламентарии выслушали объяснения позабывшего о квартирах депутата и требование прокуратуры не поддержали. Сегодня начался судебный процесс. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама