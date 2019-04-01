Под Курском исправительная колония загадила посёлок канализационными стоками

Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области бьют тревогу - территория посёлка Косиново загрязняется канализационными стоками из исправительной колонии. Общественники обратились в региональную прокуратуру, Росприроднадзор и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой принять меры.

Из стены колонии выходит канализационная труба. Протяжённость вытекающего из неё ручья со зловонным запахом составляет несколько километров.

«В 300 метрах от зловонного ручья расположена местная школа, – рассказал активист ОНФ в Курской области Евгений Артёмов. – Конечно, запах доносится не только туда, но и значительно дальше. Жители посёлка, с которыми мы беседовали, не могут вспомнить, сколько лет колония сливает канализацию. Говорят, они были маленькими – этот ручей уже был».

Некоторые местные жители бросили свои огороды, рядом с которыми протекает ручей из исправительной колонии, другие вообще переехали – устали от безуспешных обращений в органы власти в надежде прекратить экологическое бедствие.

«Активисты ОНФ будут добиваться, чтобы исправительное учреждение прекратило отравлять землю и природу, – заявил представитель регионального штаба ОНФ в Курской области Артём Белоконь. – Мы обратились в областную и федеральную контролирующие структуры, чтобы было проведено экологическое расследование, выяснено, что за стоки сливаются на территорию посёлка, какой вред нанесён природе. Главное, чтобы колония организовала сброс сточных вод в соответствии с действующими экологическими требованиями. Для этого активисты ОНФ обратились во ФСИН».