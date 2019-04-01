поиск по сайту
 

    В Курске водитель, сдавая назад, задавил пенсионерку

    Сегодня, 15:18
    В Курске водитель, сдавая назад, задавил пенсионерку
    22 апреля примерно в 10 вечера возле д.№18 по ул. Пигорева Курска случилось ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 29-летний водитель на автомобиле «Рено Логан», двигаясь задним ходом со стороны ул. Заводской по ул. Пигорева в направлении ул. Дейнеки, допустил наезд на 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии женщину с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу Курска.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама