В Курске водитель, сдавая назад, задавил пенсионерку
Сегодня, 15:18
22 апреля примерно в 10 вечера возле д.№18 по ул. Пигорева Курска случилось ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 29-летний водитель на автомобиле «Рено Логан», двигаясь задним ходом со стороны ул. Заводской по ул. Пигорева в направлении ул. Дейнеки, допустил наезд на 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате аварии женщину с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу Курска.