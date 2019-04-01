Курский «Авангард» проиграл за пять туров до окончания сезона

Курский «Авангард» в среду сыграл матч 33-го тура ФНЛ в Москве и впервые уступил столичному «Чертаново» — 2:3. До этого в 7 очных встречах все 7 раз курский клуб выходил победителем.

Поражение осложнило курянам борьбу за зону стыковых матчей. В турнирной таблице команда Игоря Беляева осталась на 5-м месте с 51 баллом. Теперь от лидирующего «Тамбова» курян отделяет аж 14 баллов, отставание от «Нижнего Новгорода» пока составляет 2 очка.

Следующий матч «Авангард» проведёт 28 апреля в Курске с «Лучом» из Владивостока.



