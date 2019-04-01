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    Курский «Авангард» проиграл за пять туров до окончания сезона

    Сегодня, 09:00
    Курский «Авангард» проиграл за пять туров до окончания сезона
    Курский «Авангард» в среду сыграл матч 33-го тура ФНЛ в Москве и впервые уступил столичному «Чертаново» — 2:3. До этого в 7 очных встречах все 7 раз курский клуб выходил победителем.
    Поражение осложнило курянам борьбу за зону стыковых матчей. В турнирной таблице команда Игоря Беляева осталась на 5-м месте с 51 баллом. Теперь от лидирующего «Тамбова» курян отделяет аж 14 баллов, отставание от «Нижнего Новгорода» пока составляет 2 очка. 
    Следующий матч «Авангард» проведёт 28 апреля в Курске с «Лучом» из Владивостока.

     

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