В Курске студенты навели порядок на Никитском кладбище

В преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, с целью сохранения памяти о погибших в годы войны на Никитском кладбище сегодня прошла волонтёрская акция «Почти их память», организатором которой выступило МКУ «Городская молодежная биржа труда» при поддержке управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.

Студенты и представители молодёжных общественных объединений Курска навели порядок на могилах участников обороны Курска и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Почти их память» - не разовая акция. На протяжении уже шести лет неравнодушные к подвигу наших земляков молодые люди приводят в надлежащий вид могилы защитников города, заботясь о том, чтобы имена героев не были забыты.



