поиск по сайту
 

    В Курске студенты навели порядок на Никитском кладбище

    Вчера, 18:16
    В Курске студенты навели порядок на Никитском кладбище
    В преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, с целью сохранения памяти о погибших в годы войны на Никитском кладбище сегодня прошла волонтёрская акция «Почти их память», организатором которой выступило МКУ «Городская молодежная биржа труда» при поддержке управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.
    Студенты и представители молодёжных общественных объединений Курска навели порядок на могилах участников обороны Курска и ветеранов Великой Отечественной войны.
    «Почти их память» - не разовая акция. На протяжении уже шести лет неравнодушные к подвигу наших земляков молодые люди приводят в надлежащий вид могилы защитников города, заботясь о том, чтобы имена героев не были забыты.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама