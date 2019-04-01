Фасад Курского драмтеатра помоют

Фасад Курского драмтеатра им. А. С. Пушкина помоют. Такое с нашим театром происходит впервые за всю его 35-летнюю историю. На здании со стороны улицы Радищева уже появились строительные леса.

Известняк, которым облицовано здание театра, очистят механическим способом и покроют специальным раствором, не пропускающим влагу. Попутно заделают все трещины и щербины. Потратят на это почти 5,9 миллиона рублей, сообщает издание "ДДД".

Сейчас будут чистить стены со стороны улицы Радищева, потом боковые. И только в июле - главный фасад.

На работу театра это не повлияет. Сезон, как и планировалось, завершится 26 мая.