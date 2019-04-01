В тройной аварии под Курском погибла женщина

В четверг, 25 апреля в Курском районе недалеко от посёлка Подлесный произошла авария, которая унесла жизнь женщины. Ещё одна женщина получила серьёзные травмы.

По информации ГИБДД, примерно в девять часов вечера на 14 км автодороги «Курск - Борисоглебск»

столкнулись два легковых автомобиля и грузовая ГАЗель. 65-летний водитель на автомобиле ЗАЗ, ехал со стороны посёлка Тим в направлении Курска и столкнулся с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем ГАЗ-33021, за рулём которого был 33-летний автомобилист. ГАЗель в свою очередь врезалась в стоящюю впереди «Ладу Калину», там за рулём был 52-летний водитель.

В результате столкновения в ЗАЗе на месте погибла 55-летняя пассажирка. Ещё одна 61-летняя пассажирка с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в 4-ю горбольницу. По неофициальной информации машина, в которой погибла женщина, была с донецкими номерами.



